Федун: «Зениту» нельзя ставить пенальти на их поле, и они не должны проигрывать дома»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судейство в РПЛ.

«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» все понятно — им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» — приводит слова Федуна «РБ Спорт».

В матче FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1 в основное время, 4:5 — в серии пенальти) главный арбитр Евгений Кукуляк после просмотра ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

Также стало известно, что Кукуляк не сможет претендовать на назначения на ближайшие матчи из-за низкой оценки его работы на игре «Зенит» — «Динамо». После паузы судья возобновит работу в Первой лиге.