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Федун: «Зениту» нельзя ставить пенальти на их поле, и они не должны проигрывать дома»

Федун раскритиковал судейство в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-президент «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судейство в РПЛ.

«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» все понятно — им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» — приводит слова Федуна «РБ Спорт».

В матче FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1 в основное время, 4:5 — в серии пенальти) главный арбитр Евгений Кукуляк после просмотра ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

Также стало известно, что Кукуляк не сможет претендовать на назначения на ближайшие матчи из-за низкой оценки его работы на игре «Зенит» — «Динамо». После паузы судья возобновит работу в Первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-fedun-zenitu-nel-zya-stavit-penal-ti-na-ih-pole-i-oni-ne-dolzhny-proigry-vat-doma/
Футбол
ФК Зенит
Леонид Федун
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