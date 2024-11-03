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Сегодня, 16:24

Представитель Дзюбы: «Не стал бы сравнивать Артема с кем-то. Факт в том, что он забил»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Не стал бы проводить параллели, сравнивать с кем-то. Факт в том, что Артем забил. Очень рад за «Акрон», за Артема, за главного тренера и спортивного директора. Очень важная победа для «Акрона». Тем более, в первом подобном дерби в РПЛ. Надеюсь, это придаст еще больший толчок для потенциальных болельщиков «Акрона», которые пойдут на трибуну. Команда заслуживает, чтобы у нее было больше болельщиков», — сказал Гольдман «СЭ».

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба. Дзюба забил в первой игре после травмы: добил «Крылья», у которых три поражения подряд

Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)

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