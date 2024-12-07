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Сегодня, 19:04

Представитель Дзюбы о решении игрока не праздновать гол «Зениту»: «Он проявил уважение к своей бывшей команде»

Константин Белов
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение 36-летнего игрока не праздновать гол в ворота «Зенита».

«Мы не обсуждали этот момент с Артемом, это лучше у него спросить. Мне кажется, что он проявил уважение к своей бывшей команде, в которой провел немало лет, выиграл немало титулов. Мне кажется, что здесь все очевидно. Артем всегда отличался, и будет отличаться уважением на поле и за его пределами», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба провел в этом сезоне 10 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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