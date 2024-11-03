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Сегодня, 16:35

Представитель Дзюбы: «Артем мог оказаться в «Крыльях Советов». Футбол все расставил на места, есть справедливость»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал «СЭ», что прошедшим летом игрок мог продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

3 ноября тольяттинский клуб обыграл самарцев со счетом 2:0.

«Двумя словами хочется охарактеризовать происходящее — есть справедливость. Первый матч после травмы, нужно было хорошо войти в игру. Артем еще и забил — в этом есть справедливость и высший смысл. Были расклады, при которых он мог оказаться в «Крыльях Советов» этим летом. Игорь Витальевич немного лукавил, когда говорил, что никто не рассматривал этот вариант. Тренер «Крыльев», насколько мне известно, был против потенциального прихода Артема. Футбол расставил все на свои места. Хочется, чтобы «Акрон» не останавливался, нужно закрепляться в таблице. Хочется пожелать Артему идти к своей цели. Уверен, в ближайшее время все рекорды будут побиты», — сказал Гольдман «СЭ».

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба. Дзюба забил в первой игре после травмы: добил «Крылья», у которых три поражения подряд

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)

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