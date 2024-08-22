Калошин — о работе ЭСК РФС: «Большинство судей мне действительно жаль»

Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе экспертно-судейской комиссии РФС.

«Солидарен с мнением подавляющего большинства футбольных экспертов, выступающих по этой проблеме на просторах российских СМИ и в кулуарах, а именно — об отсутствии доверия к деятельности комиссии. Причина в том, что в недрах комиссии выносится чересчур многовато странных решений и формулировок к ним, которые, к сожалению, не являются последовательными и соответствующими тем реальным эпизодам, что происходят на футбольных полях российских стадионов.

Вы даже не представляете, какая уже накопилась солянка в головах у действующих арбитров после регулярного ознакомления с этими вердиктами! Вот от чего должно быть страшно клубам. Ведь это влияет на их судьбу, турнирное положение. И большинство судей мне действительно жаль. Потому что они искренне хотят работать в единообразном стиле. В разных матчах, в разных турах, совместно, как команда. Но не могут», — сказал Калошин «СЭ».