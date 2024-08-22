Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:45

Калошин — о работе ЭСК РФС: «Большинство судей мне действительно жаль»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе экспертно-судейской комиссии РФС. 

«Солидарен с мнением подавляющего большинства футбольных экспертов, выступающих по этой проблеме на просторах российских СМИ и в кулуарах, а именно — об отсутствии доверия к деятельности комиссии. Причина в том, что в недрах комиссии выносится чересчур многовато странных решений и формулировок к ним, которые, к сожалению, не являются последовательными и соответствующими тем реальным эпизодам, что происходят на футбольных полях российских стадионов.

Вы даже не представляете, какая уже накопилась солянка в головах у действующих арбитров после регулярного ознакомления с этими вердиктами! Вот от чего должно быть страшно клубам. Ведь это влияет на их судьбу, турнирное положение. И большинство судей мне действительно жаль. Потому что они искренне хотят работать в единообразном стиле. В разных матчах, в разных турах, совместно, как команда. Но не могут», — сказал Калошин «СЭ».

Леонид Калошин
1
Обсудить
Читайте также
Килиан Мбаппе хочет взыскать с «ПСЖ» 55 миллионов евро
В Колумбии отрицают свою причастность к басктебольному турниру в Перми
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чанов: «Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление»