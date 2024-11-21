Сегодня, 22:30
Бывший руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин рассказал, почему операторов видеоповторов ищут по объявлениям.
— Это не объявление о том, что РФС ищет судей и видеоарбитров. Речь идет о том, что требуются replay operators, это распространенный международный термин. Это специалисты по работе с видеоповторами, люди, работающий с технологиями, это специфичная роль.
По указанным требованиям подойдут многие люди, дальше наверняка будет процесс собеседований и проверки знаний на практике. Здесь нет ничего сенсационного. Людей будут набирать или добирать для того, чтобы их подготовить. Есть базовые принципы и требования, будет процесс переквалификации и последующего лицензирования. Важно донести людям, что это не связано с принятием решений со стороны видеоарбитров. Суть в том, что ищут не людей не на позицию ВАР, а ищут специалистов в области технологий для проекта ВАР. И приглашенные на работу люди не будут участвовать в процессе принятия решений на футбольном поле и в ходе матчей. Это не match officials, это support staff, — сказал Калошин Odds.ru.
Ранее РФС опубликовал объявление о поиске оператора видеоповторов ВАР. Отмечается, что соискатели должны уверенно пользоваться ПК, иметь базовые понимания футбола и технический склад ума, а также опыт работы с системами видеомонтажа. Принятые на работу специалисты смогут работать на матчах РПЛ, Кубка России и первой лиги.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)