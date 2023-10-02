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Сегодня, 18:07

Леонид Слуцкий объяснил, почему в данный момент не работает тренером

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Леонид Слуцкий объяснил, почему сейчас не работает тренером.

«Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — сказал специалист в эфире шоу «Импровизаторы».

52-летний Слуцкий тренировал «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл», «Витесс», «Рубин» и сборную России. Вместе с ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат России, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В ноябре 2022 года Слуцкий был отправлен в отставку из «Рубина», с тех пор он не занимался тренерской деятельностью.

Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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