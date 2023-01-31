Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, почему сорвался переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Я разговаривал с Артемом на эту тему, и он разрешил мне озвучить его позицию. Мне кажется, очень странно предлагать Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения.

Оно было озвучено от «Торпедо» Артему, он обсуждал с семьей и готовился к различным вариантам, но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции зачем-то, когда его можно пройти в Москве, это было воспринято как просмотр", — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Также 51-летний специалист отметил, что Дзюба лежа в штрафной площади забил бы больше, чем «Торпедо» на данный момент.

«Все-таки Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в «Торпедо» на просмотр. Команда на данный момент забила семь мячей в РПЛ. Мне кажется, Дзюба даже лежа в штрафной площади забил бы больше. У него предложение приехать на просмотр вызвало очень большое недоумение. Все было обговорено, включая контракт. Затем был последний ознакомительный звонок с главным тренером. Все было закончено, когда Артему было предложено приехать на несколько дней потренироваться», — заявил Слуцкий.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.