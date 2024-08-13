Туфрин: «Латышонок застолбил за собой пост №1 в «Зените»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что голкипер Евгений Латышонок зарекомендовал себя как первый номер в петербургской команде.

«Этим отраженным пенальти, думаю, Латышонок застолбил за собой пост №1 в «Зените» на ближайшее время. Он просто красавчик. Латышонок спас «Зенит» еще несколько раз в этом матче. Я не вижу, чтобы его мог подвинуть из ворот Адамов или Кержаков. Мише вообще, считаю, пора переходить на тренерскую работу», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Латышонок присоединился к сине-бело-голубым этим летом, подписав контракт по схеме «4+1».