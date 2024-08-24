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Сегодня, 02:04

Туфрин: «Матч «Зенит» — «Спартак» завершится победой одной из команд с минимальным счетом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«Особой тревоги нет перед матчем. Игра будет хорошей, хотя у «Зенита» непонятная ситуация с травмированными. Ясно, что не сможет сыграть Глушенков. И – Родригао. Но он и не является игроком основного состава. Про остальных Семак сказал как-тог туманно. Так что, может, кого-то из тех, кого не ждем, увидим на поле. Это только подогревает интригу.

Ну а какая может быть паника в «Зените»? У них что, плохой состав? Это «Спартаку» надо переживать. Он неудачно играет с «Зенитом» в Петербурге, если смотреть статистику чемпионата. И, конечно, «Спартак» побаивается петербуржцев. Такие игры – на три результата, как говорят. Но я думаю, все завершится победой одной из команд с минимальным счетом. Беспокоит, что билеты на этот матч болельщики не слишком активно покупают. Наверное, их отпугивает погода – сейчас дождливо», – цитирует «РБ Спорт» Туфрина.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча – в 17:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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