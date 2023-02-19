Бывший президент «Зенита» Туфрин: «Я не думаю, что Малком и Клаудиньо не хотят выступать за сборную Бразилии»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин рассказал, как относится к тому, что бразильские игроки петербургской команды Малкомом и Клаудиньо могут получить российские паспорта.

«Мы не знаем, какие цели у игроков и у клуба в этой истории. Было это личным желанием бразильцев или их к этому подтолкнули. Хотят ли они играть за сборную России. Очень много вопросов, чтобы оценить это решение. Хотя речь пока только о намерении получить игроками российские паспорта. Я не думаю, что Малком и Клаудиньо не хотят выступать за сборную Бразилии. Тем более что они олимпийские чемпионы этой страны. Если футболисты такого уровня пополнят сборную России, это было бы неплохо. Но перспективы участия нашей сборной в международных соревнованиях сейчас неясны», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.