Бывший президент «Зенита» Туфрин: «Играть за клубы РПЛ должны не россияне, а лучшие»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин не считает, что клуб наносит урон патриотизму, приобретая в каждое трансферное окно игроков из Бразилии.

«Моя симпатия — на стороне футбола. Мне главное, чтобы был хороший футбол, чтобы было интересно смотреть, чтобы не ставили «автобус», были острые атаки и голы. Когда смотришь чемпионаты Англии или Италии, все это видишь. И лично я хочу все это видеть в российском футболе. Мне нравится, как играет «Пари НН», как играют «Крылья», местами вызывает симпатию игра «Спартака» и «Динамо». А кто какой национальности в команде, мне без разницы. Мы же видим, какие интернациональные команды в топовых зарубежных чемпионатах. И никто там не заморачивается на тему, играют за эти команды французы или англичане. Играют лучшие — вот и все. Так должно быть и у нас», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Петербуржцы приобрели зимой защитника «Флуминенсе» Нино и полузащитников Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».