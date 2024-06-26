Туфрин: «Что крамольного делает «Зенит» на рынке? Он работает на перспективу»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин выразил мнение о том, что новички, пришедшие летом в команду, дадут ей новый импульс.

«Зенит» активно покупает. Это, может, расстраивает болельщиков других команд, но в Петербурге эти чувства мало кого волнуют. «Зенит» и так каждый сезон борется за высокие места, а в следующем году клубу исполнится 100 лет — еще один повод выдать результат. И потом, что крамольного делает «Зенит» на рынке? Он же не покупает дорогостоящих иностранцев. Наоборот, купил молодых российских игроков. Это работа на перспективу. Новые ребята, которые пришли сейчас в «Зенит», говорят, что счастливы оказаться в таком клубе. И будут из кожи вон лезть, чтобы закрепиться в основе и показать результат», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» подписал четырех российских игроков: вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также полузащитника Максима Глушенкова.