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Сегодня, 18:12

Леонид Юхневич будет назначен на пост главы совета директоров «Торпедо» в середине марта

Алина Савинова
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Леонид Юхневич является единственным кандидатом на должность главы совета директоров «Торпедо». Об этом информирует «РБ Спорт».

По информации источника, собрание акционеров московского клуба, на котором будет утвержден новый совет директоров клуба, пройдет примерно 15-17 марта. Отмечается, что Юхневич уже влияет на повестку клуба и будет утвержден в должности главы совета директоров.

На данный момент исполняющим обязанности председателя совета директоров «Торпедо» является Анатолий Ходоровский.

По итогам 17 туров московская команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-yuhnevich-budet-naznachen-glavoj-soveta-direktorov-torpedo-v-seredine-marta/
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