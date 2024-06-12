Лепехин надеется, что Песьяков избежит участи Безрукова за свою шутку

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на новость о том, что голкипер Сергей Песьяков может понести наказание в виде штрафных санкций и дисквалификации за шутку о миллиардах от петербургского клуба.

«Я не понимаю, почему все тогда так раздули эту историю с Безруковым. Всем же понятно, что парень просто пошутил. Спросите любого журналиста, правда ли думает он, что Безруков говорил серьезно? Каждый ответит, что понимает, что это была шутка. Что касается Песьякова, то здесь аналогичная история. Надеюсь, к Сергею не будут приставать так, как к Безрукову. Оставьте ребят в покое! Если кто-то и будет участвовать в странных матчах, то никто об этом не расскажет (смеется)», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

Бывший вратарь «Ростова» Песьяков заявил, что получил от «Зенита» миллиард рублей за пропущенный гол в игре 30-го тура РПЛ (1:2). В последнем матче РПЛ-2023/24 голкипер допустил результативную ошибку после удара вингера сине-бело-голубых Артура в концовке встречи. Этот гол принес клубу из Санкт-Петербурга чемпионство.