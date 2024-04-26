Лепехин назвал фаворита в матче между «Динамо» и «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Динамо».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск.

«Думаю, что «Зенит» сможет победить из-за того, что команда укомплектована более сильными футболистами. А упустить победу подопечные Семака могут, если лидеры не настроятся на игру должным образом. Может ли еще «Динамо» рассчитывать на чемпионство? Давайте взглянем на турнирную таблицу — у москвичей еще шансы есть, верно? Поэтому говорить, что «Динамо» выбыло из гонки за титул нельзя. 6 очков за 5 туров до конца — это не критично, в футболе всякое бывает», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).