Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:37

Лепехин назвал фаворита в матче между «Динамо» и «Зенитом»

Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Динамо».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск.

«Думаю, что «Зенит» сможет победить из-за того, что команда укомплектована более сильными футболистами. А упустить победу подопечные Семака могут, если лидеры не настроятся на игру должным образом. Может ли еще «Динамо» рассчитывать на чемпионство? Давайте взглянем на турнирную таблицу у москвичей еще шансы есть, верно? Поэтому говорить, что «Динамо» выбыло из гонки за титул нельзя. 6 очков за 5 туров до конца — это не критично, в футболе всякое бывает», цитирует Лепехина «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Источник: «РБ Спорт»
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
Президент РФС Дюков рассказал, будет ли избираться на новый срок
«Аталанта» Миранчука стала соперником «Ювентуса» в финале Кубка Италии
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
«Несколько игроков толком не могут двигаться». 14 футболистов «Сочи» отравились перед решающим матчем с «Ахматом», Грозный сам хочет все расследовать
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Булыкин считает «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ
«Динамо» — «Зенит»: дата и время начала трансляции игры чемпионата России
Голенков: «Хочется реабилитироваться перед болельщиками после матча со «Спартаком»
Силкин: «У «Зенита» есть слабые места. Желаю «Динамо» только победы»
Семак: «Постараемся сделать все для победы в матче с «Динамо»
Караваев о матче с «Рубином»: «Проигрывать всегда неприятно, сейчас все сконцентрированы на «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Булыкин: «Чалов и Заболотный выглядят опаснее Угальде и Соболева»

Афанасьев: «Максименко еще далеко до уровня Акинфеева»