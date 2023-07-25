Лепехин — о Малкоме в «Зените»: «С точки зрения экономики не могу понять смысл этого трансфера»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин высказался об уходе форварда сине-бело-голубых Малкома.

«В России нет смысла такие огромные деньги тратить, потому что это не окупается в любом случае. Мы не выигрываем Лигу чемпионов, мы не раскручиваем футболистов до такой степени, чтобы их потом покупали топовые команды.

С точки зрения экономики не только трансфер Малкома, а вообще очень много трансферов я не могу понять, их смысл», – цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.