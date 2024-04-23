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Сегодня, 17:20

Лепехин: «Неудивительно, что Алип не всегда попадает в стартовый состав «Зенита»

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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин оценил игру защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа.

«Конкуренция в «Зените» просто запредельная, особенно на позиции в центре обороны, поэтому неудивительно, что Алип сейчас не всегда попадает в стартовый состав», — приводит слова Лепехина Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний Алип провел 29 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: Legalbet.kz
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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