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Сегодня, 06:09

Лепехин: «В этом сезоне уже не такая уверенность, что «Зенит» станет чемпионом»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил шансы петербургского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне даже не выделить лучшего иностранца в составе «Зенита». Всем понятно, что проблемы с результатами пошли от лидеров, которые уже так ярко и уверенно не играют. Те, кто потерял мотивацию, побеждать не будет. «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство. Но если в прошлом году была уверенность в 99%, что «Зенит» станет чемпионом, то сейчас уверенность уже не такая. Хоть она и высока», — цитирует Лепехина Legalbet.

Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet.ru
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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