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Лепехин: «Ренан попал в сотню лучших молодых футболистов благодаря игре за сборную Бразилии»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал тот факт, что бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана поставили в сотню лучших игроков мира по версии Tuttosport. Футболист занял 34-е место в этом рейтинге.

«Все эти рейтинги не очень объективны, как по мне. Безусловно, он заслуживает к себе особого внимания. В силу своего возраста. Но по каким критериям ему дают это место? Почему, например, 34-е место, а не 70-е? Не знаю, с какой целью создаются эти рейтинги. Но, по моему мнению, к футболу эти рейтинги имеют минимальное отношение», — цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

В этом сезоне 19-летний футболист провел за «Зенит» 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-zashchitnik-zenita-lepekhin-renan-popal-v-sotnyu-luchshikh-molodykh-futbolistov-blagodarya-igre-
Константин Лепехин
ФК Зенит
Роберт Ренан
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