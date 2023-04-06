Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:39

Лепехин: «За столько лет, сколько Дзюба играет в России, кто-то должен был разобраться, что с ним делать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал о своих ожиданиях от матча 22-го тура чемпионата России между петербургским клубом и «Локомотивом».

«Я не думаю, что какой-то один игрок способен создать проблемы для обороны «Зенита» и для «Зенита» в целом. Но нужно иметь в виду, что стиль игры Дзюбы — сложный для защитников. Мне трудно понять, почему. Для всех защитников, играющих в РПЛ, сдержать Артема — проблема. Он практически все выигрывает, не делая для этого большого объема работы, каких-то резких движений. Тем не менее, все передачи длинные играет. Но это не только от Дзюбы зависит, а также еще от футболистов, которые эти мячи ему дают. Но за столько лет, сколько Дзюба играет в России, думаю, кто-то должен был разобраться, что с ним делать», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца текущего сезона. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-za-to-vremya-chto-dzyuba-igraet-v-rossii-uzhe-kto-to-dolzhen-by-l-razobrat-sya-kak-ego-sderzhat/
Артем Дзюба
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Непомнящий: «Зенит» переиграет командой «Локомотив» и постарается изолировать Дзюбу»
Защитник «Спартака» Джикия пропустит дерби с «Динамо»
Стипиди: «Поражаюсь, как бывшие спартаковские партнеры полощут Юрана в прессе»
Непомнящий: «Спортивный уровень чемпионата России снизился, но я не разочарован»
Герой России Юсупов: «Рано списывать «Спартак» со счетов. У каждой команды есть взлеты и падения»
Чугайнов о Пиняеве: «Впереди новое испытание — медными трубами. Молодежь часто на этом ломается...»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран ЦСКА: «Абаскаля должны были дисквалифицировать! Мало дали, безобразие!»

Агент Кайо заявил, что футболист чувствует себя увереннее при Ивиче