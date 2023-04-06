Лепехин: «За столько лет, сколько Дзюба играет в России, кто-то должен был разобраться, что с ним делать»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал о своих ожиданиях от матча 22-го тура чемпионата России между петербургским клубом и «Локомотивом».

«Я не думаю, что какой-то один игрок способен создать проблемы для обороны «Зенита» и для «Зенита» в целом. Но нужно иметь в виду, что стиль игры Дзюбы — сложный для защитников. Мне трудно понять, почему. Для всех защитников, играющих в РПЛ, сдержать Артема — проблема. Он практически все выигрывает, не делая для этого большого объема работы, каких-то резких движений. Тем не менее, все передачи длинные играет. Но это не только от Дзюбы зависит, а также еще от футболистов, которые эти мячи ему дают. Но за столько лет, сколько Дзюба играет в России, думаю, кто-то должен был разобраться, что с ним делать», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца текущего сезона. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.