Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:24

Лепехин: «Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин надеется, что полузащитник Максим Глушенков станет главной ударной силой сине-бело-голубых в сезоне-2024/25.

«Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита» в новом сезоне. В прошлом году Максим себя здорово проявлял в «Локомотиве», в Санкт-Петербурге тоже ярко начал. Поэтому все шансы на это есть. Но наверняка спрогнозировать этот момент невозможно. Есть же много факторов, которые могут повлиять на то, что у футболиста может резко начать что-то не получаться. Если бы таких факторов не было, то в России было бы миллион хороших игроков», — цитирует Лепехина Legalbet.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В минувшем сезоне чемпионата России 24-летний полузащитник провел 29 матчей, забил шесть мячей и отдал 16 результативных передач.

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
2
Обсудить
Читайте также
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
В Госдуме рассказали о двойной индексации страховых пенсий в 2025 году
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Захаров назвал позором для Москвы представительство четырех судей в РПЛ
Орещук: «С 2019 года в «Динамо» никто не паникует»
Смородская: «Спартак» каждый год авансом называют претендентом на победу в РПЛ»
«Зенит» и все остальные. Что может помешать чемпиону забрать седьмой титул подряд?
«Зенит» победит «Крылья Советов», а «Спартак» не проиграет в первом матче Станковича. Прогнозы на 1-й тур РПЛ
«Акрон»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Захаров назвал позором для Москвы представительство четырех судей в РПЛ

Форма «Зенита» будет украшена золотым шевроном в честь столетия клуба