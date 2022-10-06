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Лепехин: «Преждевременно называть «Зенит» чемпионом»

Лепехин считает, что преждевременно называть «Зенит» чемпионом

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова о конкуренции в РПЛ.

54-летний функционер ранее заявил, что не стал бы преждевременно короновать сине-бело-голубых.

«Преждевременно называть «Зенит» чемпионом. Но шансов на первое место у команды больше, чем в начале сезона. Конкурентов у «Зенита» нет. ЦСКА, «Спартак» и другие будут бороться за второе место. «Зенит» явно выделяется во всем. Есть он и все остальные», — сказал Лепехин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, а замыкает тройку «Ростов», у которого 22 очка.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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