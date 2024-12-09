Лепехин: «Что такого произошло, что Семак должен сейчас подвергаться критике? Ничего не случилось»

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о положении дел в петербургской команде перед зимней паузой в РПЛ.

В 17-м и 18-м турах чемпионата России сине-бело-голубые уступили «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«Есть-ли у меня кредит доверия к тренерскому штабу? Я даже не ставлю такой вопрос. А что такого произошло, что Семак должен сейчас подвергаться какой-то критике? Ничего не случилось. Даже если команда не выиграет чемпионат, в чем проблема? А, скорее всего, «Зенит» и в этом году возьмет золото. Семак держит лицо и правильно поступает, чтобы не нервировать футболистов», — цитирует Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» уходит на зимнюю паузу в РПЛ занимая 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, 1-е место занимает «Краснодар» с аналогичным количеством очков.