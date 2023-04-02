Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:55

Лепехин об увольнении Кержакова: «Неуступчивый, бескомпромиссный тренер — проблема для клуба»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об отставке Александра Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы».

— Когда Кержаков пришел молодым в «Зенит», где я его увидел, это был адекватный, восприимчивый, веселый и простой парень, — приводит слова Лепехина «РБ Спорт». — Но, естественно, такая карьера наложила свой отпечаток.

— Слава, успех, деньги?

— Ну, естественно. Если так получается, что Кержаков не может ужиться с руководством одного, второго, третьего клуба, то, наверное, есть какие-то проблемы с восприятием окружающих. Хотя судить трудно. Повторюсь, когда Кержаков пришел в «Зенит», он был общительный, старательный, веселый мальчик.

— Кстати, у кипрского клуба русский владелец.

— Удивительно, что так вообще случилось. Я, честно говоря, болел душой за Кержакова и хотел, чтобы у него все сложилось на тренерском посту, где бы то ни было. Хочется, чтобы люди, которые хорошо играли в футбол, смогли реализовать себя как тренеры. И Кержаков в том числе.

— Передать футболистам все, что умели?

— И что им самим передали — Кержаков же работал с известными тренерами, когда играл.

— Но что-то надо в себе менять, когда становишься тренером?

— Неуступчивый, бескомпромиссный футболист — это очень здорово. Неуступчивый, бескомпромиссный тренер — проблема всего футбольного клуба.

Кержаков был уволен 1 апреля после поражения от «Олимпиакоса» (0:2), проработав в клубе менее двух месяцев. За это время «Кармиотисса» два раза выиграла, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-ob-uvol-nenii-kerzhakova-iz-karmiotissy-neustupchivy-j-beskompromissny-j-trener-problema-dlya-kluba/
Александр Кержаков
Константин Лепехин
ФК Кармиотисса
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев: «ЦСКА ни в коем случае не должен недооценивать «Факел»