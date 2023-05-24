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Сегодня, 21:42

Лепехин считает, что история с Соболевым повлияет на репутацию «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о наказании форварда «Спартака» Александра Соболева за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Такие жесты, такие повадки, которые продемонстрировал Соболев, бывают, конечно, когда люди играют на первенство двора, на первенство города. Именно такая распущенность. Но в премьер-лиге, в московском «Спартаке», команде с традициями, где играли такие футболисты, как Нетто, Черенков, которых ставили в пример, мне трудно вспомнить такое. Когда играл я сам молодой на первенство Майкопа, видел такие жесты», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Также экс-футболист отметил, что такие истории не красят клуб.

«Раньше «Спартак» боролся за чистоту своего имиджа. Люди внутри клуба со всем этим разбирались, ничего не выплескивалось наружу. Такая история — конечно, удар по репутации, имиджевые потери. Но, наверное, в наше время имиджевые потери — это то, чем можно пожертвовать», — добавил он.

Соболев получил красную карточку в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) после того, как показал защитнику армейцев Виллиану Роше грубый жест. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на 4 матча. Теперь нападающий пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-ran-she-spartak-borolsya-za-chistotu-imidzha-no-sejchas-luchshe-hajpovat-kak-e-to-delaet-sobolev/
Александр Соболев
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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