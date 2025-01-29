Лепехин: «Мостовой — один из лучших российских футболистов в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин в высказался об игре вингера петербургской команды Андрея Мостового.

«Андрей Мостовой — один из лучших российских футболистов в нашем чемпионате. Для меня это всегда было очевидно. И год назад, а не только в этом сезоне. Он действительно качественный футболист. Просто в «Зените» такая конкуренция, что он не всегда попадает в состав», — цитирует Лепехина Legalbet.ru.

В этом сезоне Мостовой провел 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результатные передачи.

Контракт 27-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до июля 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.