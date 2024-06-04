Лепехин: «Разве можно выбрать лучшего между Титовым и Аршавиным?»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин сравнил игровые качества Егора Титова и Андрея Аршавина.

«Конечно, разница между ними заключается в том, что Титов в Европе не играл, а Аршавин был игроком «Арсенала». Почему Егор не перебрался в Европу, только он может ответить. Мог ли он там проявить себя? Это лишь теория, никто этого никогда не узнает. Но за сборную и «Спартак» он отлично выступал и был лидером в этих командах. Титов и Аршавин в свое время были ведущими игроками «Спартака» и «Зенита», но разве можно выбрать лучшего из них?» — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

Титов является шестикратным чемпионом России в составе «Спартака». Он также рекордсмен московского клуба по сыгранным матчам в турнире. Аршавин побеждал с «Зенитом» в чемпионатах России три раза.