Лепехин считает, что Семаку по силам возглавить европейский клуб

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Безусловно, можно было бы уйти, если есть какие-то новые вызовы. А какие могут быть вызовы, если переходить внутри России с места на место? Если уходить, то в Европу, если есть предложение. Попробовать себя там стоило бы, но я не думаю, что есть такие предложения. По силам ли Семаку работать в Европе? Я думаю, что по силам. Человек и сам в футбол хорошо играл и достаточно интеллектуальный человек. Я его лично знаю и понимаю, что он человек анализирующий не только футбол, но и вообще все вокруг. Если таким людям не по силам чего-то добиваться, то кому тогда добиваться? Кто мог бы его заменить в «Зените»? Я не сторонник отделять тренера от команды. В любом случае, результат — это деятельность всех вместе: футболистов, тренера и его помощников. Нельзя отделять. Можно, конечно, предполагать, как бы все было, но это лишь предположения. Трудно судить, кто бы мог заменить Семака. Команда укомплектована, сбалансирована и тут важно найти общий язык с футболистами. Наверное, это важнее, чем тактика и стратегия», — приводит слова Лепехина «Спорт День за Днем».

«Зенит» стал чемпионом нынешнего сезона РПЛ за четыре тура до окончания чемпионата. Его отрыв от занимающего второе место московского ЦСКА составил 13 очков. Питерцы завоевали золотые медали пятый раз подряд и десятый в истории.