КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:17

Лепехин считает, что Семаку по силам возглавить европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Безусловно, можно было бы уйти, если есть какие-то новые вызовы. А какие могут быть вызовы, если переходить внутри России с места на место? Если уходить, то в Европу, если есть предложение. Попробовать себя там стоило бы, но я не думаю, что есть такие предложения. По силам ли Семаку работать в Европе? Я думаю, что по силам. Человек и сам в футбол хорошо играл и достаточно интеллектуальный человек. Я его лично знаю и понимаю, что он человек анализирующий не только футбол, но и вообще все вокруг. Если таким людям не по силам чего-то добиваться, то кому тогда добиваться? Кто мог бы его заменить в «Зените»? Я не сторонник отделять тренера от команды. В любом случае, результат — это деятельность всех вместе: футболистов, тренера и его помощников. Нельзя отделять. Можно, конечно, предполагать, как бы все было, но это лишь предположения. Трудно судить, кто бы мог заменить Семака. Команда укомплектована, сбалансирована и тут важно найти общий язык с футболистами. Наверное, это важнее, чем тактика и стратегия», — приводит слова Лепехина «Спорт День за Днем».

«Зенит» стал чемпионом нынешнего сезона РПЛ за четыре тура до окончания чемпионата. Его отрыв от занимающего второе место московского ЦСКА составил 13 очков. Питерцы завоевали золотые медали пятый раз подряд и десятый в истории.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-zashchitnik-zenita-lepekhin-schitaet-chto-semaku-po-silam-vozglavit-evropeyskiy-klub
Константин Лепехин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бирюков заявил, что вратари будут ошибаться при новой тактике

Абаев: «Торпедо» надо потихонечку думать о Первой лиге»