20 октября, 14:58

Лепехин: «Если бы Соболев больше забивал, «Зенит» был бы чемпионом в прошлом сезоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результативность нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

В августе 2024 года Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака».

«Я бы не стал говорить, что переход Соболева в «Зенит» — ошибка. Любой трансфер — это риск. Это нужно понимать и учитывать. Смена обстановки, смена команды. Но, безусловно, если бы Соболев больше забивал, «Зенит» был бы чемпионом в прошлом сезоне. Что-то у него не ладится. Все-таки нападающий — это очень важная роль. Все же понимают, что «Краснодар» стал чемпионом во многом благодаря Кордобе», — цитирует Лепехина Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 15 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Источник: Legalbet
7

  • andy1962

    бы...а если бы Кассир больше забивал?))

    20.10.2025

  • Брат

    Он бы забивал больше, если бы играл больше, а не выходил на замену на 10-25 минут. И несмотря ни на что, только его голы в концовке прошлого чемпионата позволили "Зениту" до последнего тура претендовать на золото. Почему у Лепёхина нет вопросов к провалившим весну основным напам, начинавших все игры в основе - к Лусиано и Кассьере?

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Если б Соболев больше забивал,он был бы Холанном...)

    20.10.2025

  • Митек

    Если б забивал в Спартаке, Спартак ничего бы не выиграл!

    20.10.2025

  • AnTaras

    Ну вот, виновник найден:grinning:

    20.10.2025

  • НВ

    а семак говорит, что зенит не стал чемпионом из за судей. Лепехин говорит, что из за соболева.

    20.10.2025

    Александр Соболев
    Константин Лепехин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
