Лепехин: «Если бы Соболев больше забивал, «Зенит» был бы чемпионом в прошлом сезоне»

20 октября, 14:58
Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результативность нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
В августе 2024 года Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака».
«Я бы не стал говорить, что переход Соболева в «Зенит» — ошибка. Любой трансфер — это риск. Это нужно понимать и учитывать. Смена обстановки, смена команды. Но, безусловно, если бы Соболев больше забивал, «Зенит» был бы чемпионом в прошлом сезоне. Что-то у него не ладится. Все-таки нападающий — это очень важная роль. Все же понимают, что «Краснодар» стал чемпионом во многом благодаря Кордобе», — цитирует Лепехина Legalbet.
В текущем сезоне 28-летний форвард провел 15 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.
andy1962
бы...а если бы Кассир больше забивал?))
20.10.2025
Брат
Он бы забивал больше, если бы играл больше, а не выходил на замену на 10-25 минут. И несмотря ни на что, только его голы в концовке прошлого чемпионата позволили "Зениту" до последнего тура претендовать на золото. Почему у Лепёхина нет вопросов к провалившим весну основным напам, начинавших все игры в основе - к Лусиано и Кассьере?
20.10.2025
тихоновнавсегда
Если б Соболев больше забивал,он был бы Холанном...)
20.10.2025
Митек
Если б забивал в Спартаке, Спартак ничего бы не выиграл!
20.10.2025
AnTaras
Ну вот, виновник найден:grinning:
20.10.2025
НВ
а семак говорит, что зенит не стал чемпионом из за судей. Лепехин говорит, что из за соболева.
20.10.2025