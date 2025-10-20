Лепехин: «Если бы Соболев больше забивал, «Зенит» был бы чемпионом в прошлом сезоне»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результативность нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

В августе 2024 года Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака».

«Я бы не стал говорить, что переход Соболева в «Зенит» — ошибка. Любой трансфер — это риск. Это нужно понимать и учитывать. Смена обстановки, смена команды. Но, безусловно, если бы Соболев больше забивал, «Зенит» был бы чемпионом в прошлом сезоне. Что-то у него не ладится. Все-таки нападающий — это очень важная роль. Все же понимают, что «Краснодар» стал чемпионом во многом благодаря Кордобе», — цитирует Лепехина Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 15 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.