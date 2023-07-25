Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:13

Лепехин считает, что «Зенит» легко обыграет «Ахмат»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Ахмата» в групповом этапе FONBET Кубка России.

«Думаю, что «Зенит» выиграет достаточно легко. «Ахмат» — крепкая команда, но тягаться с «Зенитом» им еще тяжело из-за подбора футболистов. В целом, все понимают, что уровень игроков у этих команд разный», — цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом» в FONBET Кубке России пройдет во вторник, 25 июля. Игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-igrok-zenita-predskazal-legkuyu-pobedu-nad-akhmatom
Константин Лепехин
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
История жизни президента UFC Даны Уайта
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Локомотив» — «Урал»: Изидор и Раков сыграют с первых минут в матче FONBET Кубка России
«Локомотив» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России
«Пари НН» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
«Динамо» отправилось в Нижний Новгород без восьми игроков основы
«Оренбург» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Зенит», «Локомотив» и «Динамо» стартуют в Кубке России. Онлайн-трансляция дня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуренко: «Малком выполнил свою миссию в «Зените» и теперь хочет уйти зарабатывать деньги»

Sky Sports: «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по трансферу Санчеса за 15 миллионов евро