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Сегодня, 20:08

Константин Лепехин: «Зенит» может отпустить Артура, он не всегда играет»

Сергей Ярошенко
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин предположил, кого клуб может продать в зимнее трансферное окно.

«Зенит» сбалансирован, очень трудно сказать, кого надо отпускать, а кого купить. Решение есть у тренеров. Например, Артур не всегда играет в основном составе. Его можно отпустить», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт»

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» был заинтересован в приобретении полузащитника петербургского команды Артура, но бразильский клуб отказался платить 15 миллионов евро за игрока.

В этом сезоне 26-летний футболист провел за «Зенит» 19 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт бразильца с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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