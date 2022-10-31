Лепехин: «Я понимал, что «Зенит» явный фаворит нашего чемпионата, первый круг это подтвердил»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результаты первого круга в РПЛ.

«Было предсказуемо, что «Зенит» будет идти на первом месте. Я понимал, что «Зенит» явный фаворит нашего чемпионата, первый круг это подтвердил», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Также он высказался о разнице в 7 очков отрыва между «Зенитом» и «Спартаком».

"Разницы нет — 7 или 9 очков, ведь «Зенит» показывает, что он сильнее всех в каждой игре. 7 очков не так много, если эти 7 очков случайно набраны, а в случае с «Зенитом» все было достаточно уверенно. Да, осечки могут быть, но чтобы у команды наступила целая серия неудач — предпосылок для этого я не вижу", — добавил специалист.

«Зенит», набрав 39 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 32 очками расположился на 2-й позиции. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (29 очков).