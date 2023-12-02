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Сегодня, 17:46

Лепехин считает, что «Зениту» надо расставаться с Ренаном

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал новость о возможном уходе защитника Роберта Ренана из петербургской команды.

Ранее Time do Povo сообщило, что европейский клуб готов заплатить сине-бело-голубым за футболиста 25 миллионов евро. Однако председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал слухами эту информацию.

— Вы согласны, что «Зениту» надо с ним расставаться?

— Конечно, он же не играет. На такие вопросы отвечает главный тренер. Если Ренан у Семака пятый выбор на позицию центрального защитника, смысл его тогда держать? — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

— Вас удивило, что Ренан так сдал?

— Не буду его оценивать. Нужно, чтобы он хотя бы пару сезонов отыграл. Судя по тому, что Ренан не играет, его уже оценили в клубе.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-zenitu-nado-rasstavat-sya-s-renanom-ego-mozhno-prodat-za-25-mln-evro/
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
Роберт Ренан
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