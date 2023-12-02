Лепехин считает, что «Зениту» надо расставаться с Ренаном

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал новость о возможном уходе защитника Роберта Ренана из петербургской команды.

Ранее Time do Povo сообщило, что европейский клуб готов заплатить сине-бело-голубым за футболиста 25 миллионов евро. Однако председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал слухами эту информацию.

— Вы согласны, что «Зениту» надо с ним расставаться?

— Конечно, он же не играет. На такие вопросы отвечает главный тренер. Если Ренан у Семака пятый выбор на позицию центрального защитника, смысл его тогда держать? — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

— Вас удивило, что Ренан так сдал?

— Не буду его оценивать. Нужно, чтобы он хотя бы пару сезонов отыграл. Судя по тому, что Ренан не играет, его уже оценили в клубе.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.