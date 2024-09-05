Лепехин сделал прогноз на результативность Соболева в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин ответил на вопрос о том, сколько за команду сможет забивать новичок Александр Соболев.

«Сложно сказать, сколько голов забьет Соболев в этом сезоне, но, думаю, если он будет играть в составе, то будет забивать. Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Может, в каком-то матче не забьет, а в другом забьет два. Если сыграет 15 матчей, то 15 голов и будет. Хотя в стартовый состав попасть будет непросто», — цитирует Лепехина Legalbet.

«Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за красно-белых с 2020 года. Он провел за московский клуб 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Ранее форвард играл за «Крылья Советов», «Енисей», «Томь» и «Динамо» из Барнаула.