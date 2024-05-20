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20 мая, 20:02

Лепехин верит в чемпионство «Зенита» по итогам сезона РПЛ

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Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о развязке чемпионской гонки в РПЛ.

— Для вас «Динамо» — очевидный фаворит золотой гонки или допускаете неожиданности?

— У меня есть надежда, что «Зенит» выиграет золото. Пока все не решено окончательно, такие шансы есть. Предполагать сейчас можно что угодно, но я понимаю, что такая вероятность очень мала. Три тура назад вероятность чемпионства у питерцев была выше.

— Удивлены, что «Зенит» допустил такую ситуацию?

— Команда Семака допускала эту ситуацию с самого начала нынешнего сезона. Это не за два матча произошло. Все к этому шло. Мы видели, что другие команды теряли очки так же исправно, как и в предыдущие годы. Но питерцы в не свойственной себе манере сами потеряли много очков. Я смотрел статистику, так за последние годы чемпион никогда не набирал так мало очков, — приводит слова Лепехина издание «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Источник: евро-футбол.ру
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