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Сегодня, 15:28

Лепехин: «Зениту» можно взять центрального защитника, но не знаю, кого вытеснит Нино»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями о возможном переходе защитника «Флуминенсе» Нино в петербургский клуб.

«Только тренерский штаб знает, нужен ли «Зениту» центральный защитник. Сейчас можно взять игрока на эту позицию, но я не знаю, кого может вытеснить Нино. Может, кто-то из действующих центральных защитников «Зенита» уйдет. Все думают, что лучше бы играл российский футболист. Тренеры «Зенита» с удовольствием взяли бы перспективного игрока, но команда должна побеждать», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Ранее стало известно, что петербургский клуб готов предложить около 6 миллионов евро за трансфер 26-летнего защитника. По информации журналиста Фабио Алейшо, переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» находятся в завершающей стадии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-zenitu-mozhno-vzyat-tsentral-nogo-zashhitnika-no-ne-znayu-kogo-vy-tesnit-nino/
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
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