Лепехин заявил, что Адамов мог бы усилить любую команду РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин ответил на вопрос, стоит ли защитнику сине-бело-голубых Арсену Адамову сменить команду или рассмотреть вариант с арендой.

«Это сугубо индивидуальный вопрос. Адамов — сильный футболист. Он мог бы усилить любую команду РПЛ. Зато с «Зенитом» он выиграл много трофеев, несколько раз стал чемпионом России, сыграв при этом считанное количество матчей. Видимо, Арсена это устраивает», — приводит «Спорт День за Днем» слова Лепехина.

Адамов выступает за «Зенит» с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник провел 14 игр за петербургскую команду во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Контракт 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2026 года.