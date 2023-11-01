Лепехин: «Для Тюкавина переход в «Зенит» был бы шагом вперед»

Российский тренер Константин Лепехин предположил, усилит ли форвард Константин Тюкавин нынешний «Зенит».

«Не знаю, составит ли Тюкавин конкуренцию другим нападающим «Зенита». Любой переход — это лотерея. Даже выдающиеся игроки, когда меняли команду становились хуже. Для Тюкавина переход в «Зенит» — это шаг вперед. Мне нравится, как играет Тюкавин. Он мотивированный футболист, а это очень большая редкость в российском футболе. Получается или нет игра у футболиста, но он всегда должен работать на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 16 матчей за московскую команду во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.