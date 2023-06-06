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Сегодня, 16:31

Лепехин заявил, что «Ростов» преподнес сюрприз

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Константин Лепехин подвел итоги сезона-2022/23 в РПЛ.

«Не очень удачный старт «Локомотива». А также хорошее выступление «Ростова». Это сюрприз для меня. Команда претендовала на второе место, хотя смазала концовку. Самые важные матчи южане оказались не готовы играть. Ребята и так выжимали из себя максимум возможного весь сезон, исходя из подбора футболистов. Не самый сильный состав сказался в концовке, когда важно было набирать очки, чтобы добиться результата. Но все равно ростовчане прыгнули выше головы, если оценивать сезон в целом. Они выступили достойно. Понятно, что ребятам обидно занять четвертое место, потому что они весь сезон шли в лидерах и за месяц до конца чемпионата были шансы взять серебряные медали. Но футбольные люди понимают, что это тоже отличный результат. Закономерно ли второе место ЦСКА? Да. В таких длинных турнирах не бывает нелогичных результатов. В одной-двух играх может что-то сложиться неудачно, но более закономерного, чем итоговая таблица, ничего не придумаешь», — приводит слова Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

Он также рассказал, какие команды его разочаровали в минувшем сезоне.

«Сочи». Там поменяли тренера, и нет результата. Состав-то был хороший. Также я ожидал от «Торпедо», что оно зацепится за РПЛ, но «автозаводцы» весь сезон выглядели безнадежно. «Химки» тоже не произвели впечатление. Когда начинается чехарда с тренерами, всегда жди проблем. Просто смена тренера зачастую не дает результата. Чтобы что-то кардинально изменилось, нужно менять состав. Поэтому вылет «Торпедо» и «Химок» из РПЛ для меня закономерный», — добавил Лепехин.

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Бронзовые медали турнира завоевал «Спартак» (54), четвертым стал «Ростов» (53).

 

 

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005149430_lepehin_orenburg_udivil_sochi_razocharoval_rostov_prepodnes_syurpriz
Константин Лепехин
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ФК Ростов
ФК Сочи
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