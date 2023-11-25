Лепехин: «Ухода Малкома недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на победу петербуржцев над «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ (3:0).

«Команда выигрывает много матчей за счет класса своих игроков, так случилось и сегодня. Иногда переоценка своих возможностей может сыграть злую шутку с «Зенитом». Если команда настраивается должным образом на матч, то проблем не бывает. Нынешнюю игру «Зенита» можно сравнить со «Спартаком» в девяностые годы. Если «Зенит» и проигрывает, то это просто стечение обстоятельств. Многие думали, что команда сдаст свои позиции после ухода Малкома, но этого не случилось. Одного ухода Малкома определенно недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые все равно сильнее всех остальных клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

«Зенит» после 16 матчей набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые отправятся в гости к «Локомотиву». Матч пройдет 3 декабря.