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Сегодня, 22:07

Лепехин: «Ухода Малкома недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на победу петербуржцев над «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ (3:0).

«Команда выигрывает много матчей за счет класса своих игроков, так случилось и сегодня. Иногда переоценка своих возможностей может сыграть злую шутку с «Зенитом». Если команда настраивается должным образом на матч, то проблем не бывает. Нынешнюю игру «Зенита» можно сравнить со «Спартаком» в девяностые годы. Если «Зенит» и проигрывает, то это просто стечение обстоятельств. Многие думали, что команда сдаст свои позиции после ухода Малкома, но этого не случилось. Одного ухода Малкома определенно недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые все равно сильнее всех остальных клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

«Зенит» после 16 матчей набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые отправятся в гости к «Локомотиву». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-uhoda-malkoma-nedostatochno-chtoby-zenit-poteryal-svoi-pozitsii-v-rpl/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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