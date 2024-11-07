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Сегодня, 15:40

Лепсая считает, что Глушенков достоин попробовать себя в Европе

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Агент Теймураз Лепсая оценил, кто из российских игроков может уехать в ближайшее время в один из топ-5 европейских чемпионатов.

«Мне кажется, что Глушенков неплохо выглядит. И достоин попробоваться. Батраков может вырасти в большого футболиста, который может поехать заграницу. Если будет хорошее предложение, которое устроит Константина Тюкавина и «Динамо», то думаю, что можно попробовать. Но мне кажется, что это не так просто. Это не только от Константина зависит.

Но мы понимаем, что российским футболистам сегодня не так просто попадать в Европу. Эта ситуация не столько зависит от игрока, сколько от готовности зарубежных клубов подписывать контракты с российскими футболистами. Еще думаю, что из «Зенита» тяжело уезжать за границу«, — приводит слова агента «РБ Спорт».

Последние трансферы такого рода — это переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» и трансфер полузащитника Далера Кузяева, который был свободным агентом, в «Гавр». Оба перехода произошли летом 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
Арсен Захарян
Константин Тюкавин
Максим Глушенков

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