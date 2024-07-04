Лепский — о матче с «Партизаном»: «В таких играх нужно дожимать соперника»

Защитник «Динамо» Иван Лепский прокомментировал поражение в товарищеском матче от «Партизана» (2:2, 2:4 по пенальти).

«Самим голом очень доволен. Честно говоря, сам не понял, как мяч залетел в ворота. Ребята в раздевалке поздравили. Было несколько шуток из разряда «куда ты бьешь». Но по игре в целом, конечно, все могло бы сложиться и лучше, в таких играх нужно дожимать соперника. В противном случае это может негативно сказаться на результатах в чемпионате», — приводит слова Лепского Legalbet.

Гол на 76-й минуте забил 19-летний защитник бело-голубых Иван Лепский, спустя 10 минут отметился форвард Вячеслав Грулев. У «Партизана» на 88-й минуте забил Неманья Николич, а на 90+1-й -Александар Шчекич.

Команда Марцела Лички 6 июля сыграет с ОФК в Братском кубке и в этот же день — с «Родиной». «Партизан» 7 июля встретится с ЦСКА.