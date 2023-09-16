Лепский рассказал, как его эксплуатируют на тренировках «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский ответил на вопрос дедовщине в бело-голубом клубе.

«Не назову это дедовщиной, но, мне кажется, во многих командах молодые выполняют черновую работу. Из очевидного — я могу где-то потаскать мячи, собрать их или воду принести, но это не трудно. Кто главный инициатор дедовщины в «Динамо»? Конкретно одного человека нет. Не скажу, что есть прямо и группа людей, у нас просто в команде так сложилось — молодые носят. Никто про это не говорит, не обращает внимание, просто такое есть», — приводит слова Лепского Sport24.

18-летний Лепский попал в стартовый состав на матч 8-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1) и был заменен на 71-й минуте.