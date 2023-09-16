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Сегодня, 13:18

Лепский рассказал, как его эксплуатируют на тренировках «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Иван Лепский ответил на вопрос дедовщине в бело-голубом клубе.

«Не назову это дедовщиной, но, мне кажется, во многих командах молодые выполняют черновую работу. Из очевидного — я могу где-то потаскать мячи, собрать их или воду принести, но это не трудно. Кто главный инициатор дедовщины в «Динамо»? Конкретно одного человека нет. Не скажу, что есть прямо и группа людей, у нас просто в команде так сложилось — молодые носят. Никто про это не говорит, не обращает внимание, просто такое есть», — приводит слова Лепского Sport24.

18-летний Лепский попал в стартовый состав на матч 8-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1) и был заменен на 71-й минуте.

Источник: https://sport24.ru/football/news-578404-ne-nazovu-eto-dedovshchinoy-18-letniy-lepskiy-rasskazal-kak-yego-ekspluatiruyut-na-trenirovkakh-dinamo
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ФК Динамо (Москва)
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
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