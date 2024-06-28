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Сегодня, 15:44

L'Equipe: «Брест» может арендовать Изидора у «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может вернуться во Францию, сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Брест» рассчитывает арендовать 23-летнего нападающего. Сейчас клубы ведут переговоры.

«Зенит» в сентябре прошлого года арендовал француза у «Локомотива». Сине-бело-голубые выкупили футболиста по окончании сезона.

В сезоне-2023/24 Изидор отыграл 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Брест
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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