L'Equipe: Изидор близок к переходу в «Лион» за 6 миллионов евро

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в «Лион».
Как сообщает L'Equipe, французский клуб приобретет 22-летнего форварда примерно за 6 миллионов евро. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.
По данным источника, с Изидором общались и президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, и тренер команды Лоран Блан, и главный скаут клуба Брюно Шейру. Форвард должен вылететь во Францию сегодня вечером.
Француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Он был приобретен у «Монако» за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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