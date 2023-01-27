L'Equipe: «ПСЖ» возобновит переговоры с «Зенитом» о трансфере Малкома

Футбольный советник французского «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» о переходе бразильского полузащитника Малкома, сообщает L'Equipe.

По информации источника, португальский функционер возобновит переговоры с «Зенитом» 27 января. «ПСЖ» вернулся к кандидатуре Малкома после неудачных переговоров с «Лионом» по трансферу нападающего Райана Шерки. Отмечается, что в случае с Малкомом парижский клуб установил для себя финансовый лимит.

Также «ПСЖ» рассматривает варианты подписания полузащитника «Лацио» Маттиа Дзакканьи и хавбека «Фенербахче» Арда Гюлера. Однако их приобретение может стать слишком дорогим для «ПСЖ».

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25-летний бразилец выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего за клуб из Санкт-Петербурга он провел 90 матчей, забил 31 мяч и отдал 22 результативные передачи. Портал Tranfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.