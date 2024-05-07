Сегодня, 11:59
Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил шансы бело-голубых на победу в РПЛ.
«Все будет зависеть от последних трех туров. Но игры тяжелые. Думаю, все решится в Краснодаре. Верю в чемпионство. В игре с «Сочи» футболисты были уставшие после матча со «Спартаком». Сейчас же есть пять дней на подготовку. Появилось время отдохнуть, расслабиться и прийти в себя», — сказал Лещенко «СЭ».
После 27 туров «Динамо» набрало 50 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 балл. В последний раз бело-голубые становились чемпионами страны в 1976 году.