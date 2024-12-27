Лещенко объяснил, почему не назвал упущенное чемпионство «Динамо» разочарованием года

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» высказался о результатах бело-голубых.

«Динамо» пока ничего не упустило. Надеюсь, какие-то реформы грядут, будет зимняя перезагрузка, я думаю. Может, отыграют весной более стабильно и продуктивно», — сказал Лещенко «СЭ».

В прошлом сезоне «Динамо» упустило шанс завоевать чемпионский титул в последнем туре. Бело-голубые завершили сезон на третьем месте.

После 18 туров сезона-2024/25 «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками.