Лещенко объяснил, почему не назвал упущенное чемпионство «Динамо» разочарованием года

Сегодня, 21:25
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» высказался о результатах бело-голубых.
«Динамо» пока ничего не упустило. Надеюсь, какие-то реформы грядут, будет зимняя перезагрузка, я думаю. Может, отыграют весной более стабильно и продуктивно», — сказал Лещенко «СЭ».
В прошлом сезоне «Динамо» упустило шанс завоевать чемпионский титул в последнем туре. Бело-голубые завершили сезон на третьем месте.
После 18 туров сезона-2024/25 «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками.