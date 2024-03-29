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29 марта, 22:09

Лещенко объяснил поражение «Динамо» от «Ростова» перерывом на матчи сборных

Сергей Жуков
корреспондент
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Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура РПЛ.

«Игра у «Динамо» не получилась, потому что был большой перерыв, ребята уезжали в сборные. Люди не могут так быстро адаптироваться. Особенно это касается иностранцев. Команда немножко развалилась. Первый гол психологически деморализовал. Дурацкий совершенно гол. Первые 20-30 минут была растерянность, потом собрались, но еще пропустили. Провалился Паршивлюк, Макаров слабо выглядел. Второй тайм сыграли неплохо. Вышел Дима Скопинцев и Нгамале, и стало получаться что-то, начали активно играть. Бывают такие провалы. Не собрались. Игры за сборные, конечно, мешают. Не хватило немножко настроя. А «Ростов» прекрасно выглядел. Они закуражились. Пошла игра, пошло настроение. Все закономерно. Эта игра сразу отбросила претензии «Динамо» на самые лучшие места», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.

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